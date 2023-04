Se ieftinește sau nu gazul până la Paști – Anunțul optimist a lui Vadim Ceban

16:10

După ce au început procedurile de transfer a „Aeroportului Internațional Chișinău” aflate în gestiunea Avia Invest, către statul R. Moldova, mai mulți observatori se întreabă ce se va întâmpla în continare cu acest activ important și dacă odată preluat de către stat el va funcționa la standartele necesare. Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), ... Igor Munteanu: Reputația actualului guvern ar putea fi compromisă dacă statul nu va avea un plan bine stabilit cum să gestioneze mai departe infrastructura aeroportuară. The post Igor Munteanu: Reputația actualului guvern ar putea fi compromisă dacă statul nu va avea un plan bine stabilit cum să gestioneze mai departe infrastructura aeroportuară. appeared first on Politik.