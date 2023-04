Vara e aproape! Află ce trebuie să faci pentru a slăbi în 2 luni

17:00

„Compania de traduceri pe care o conduc are rulaje de milioane”, dezvăluie secretarul general al Președinției, Andrei Spînu, într-un interviu oferit jurnalistului Dumitru Ciorici. Andrei Spînu, fost vicepremier, a refuzat totuși să dea o cifră exactă, scrie bani.md. „Compania noastră este printre 100 de companii din lume. Rulajele depășesc câteva milioane de lei. Am avut […] Articolul BANI.MD Spînu „se scaldă” în bani: Compania de traduceri pe care o conduc are rulaje de milioane apare prima dată în Realitatea.md.