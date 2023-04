Cu FinComBank și Visa achită cumpărăturile și câștigă o călătorie împreună cu familia în parcul de distracții LEGOLAND din Danemarca!

16:00

Primăria Viena a oferit Chișinăului 3 ambulanțe, care în scurt timp vor ajunge în capitală. Anunțul a fost făcut de edilul Ion Ceban, care în aceste zile efectuează o vizită oficială în capitala Austriei. Cele 3 ambulanțe (tip B) pentru instituțiile medicale și sociale din municipiul Chișinău vor fi repartizate: – Spitalului Clinic Municipal pentru […] The post (FOTO) Primăria Vienei a donat 3 ambulanțe Chișinăului. Căror instituții medicale vor fi oferite? appeared first on NewsMaker.