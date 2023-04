Nepotul președintelui asasinat John F. Kennedy va candida la alegerile prezidențiale din SUA

14:20

Republica Moldova va primi un suport financiar, în valoare de €50 milioane, din partea Uniunii Europene. În acest senns, Comisia Europeană (CE) a anunțat că, pe 3 aprilie, a fost deblocată prima tranșă de $10 milioane, acordată sub formă de grant. Ulterior, la începutul lunii mai va fi deblocată restul sumei, de $40 milioane, care […] The post Moldova a primit miercuri €10 milioane din partea UE. Urmează alte €40 de milioane appeared first on NewsMaker.