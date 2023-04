(Și) Elevii Școlii de Arte din Soroca sunt deja gata de Sfintele Paști / VIDEO

09:00

În raioanele de nord ale Republicii Moldova, potrivit prognozei meteorologilor, miercuri, 5 aprilie, se așteaptă ploi și precipitații sub formă de lapoviță. Vântul va sufla din nord-vest, iar termometrele vor arăta temperaturi de zero grade Celsius. Post-ul Meteo: ploi, lapoviță și doar zero grade în termometre apare prima dată în Observatorul de Nord.