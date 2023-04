Mircea Geoană: Alianța Nord-Atlantică este dispusă să meargă atât de departe cât Republica Moldova este doritoare să meargă în relația cu NATO

13:00

Moartea bloggerului militar și propagandistului rus Vladlen Tatarski a fost surprinsă de camere video în detaliu. În noile imagini, Tatarski poate fi văzut cu câteva secunde înainte de explozie. ️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12— NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2023 În imagini, bloggerul apare lăsând microfonul la care vorbea jos, după care pune statueta cu explozibil într-o cutie de carton. În momentul în care începe să pună o folie de plastic peste cutia cu statueta, explozibilii sunt detonați. Tatarski era unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai invaziei rusești din Ucraina.Se declara expert în domeniul militar. În ultima perioadă, însă, începuse să critice eșecurile armatei ruse. Tatarski, în vârstă de 40 de ani, avea peste 560.000 de urmăritori pe Telegram, fiind unul dintre cei mai influenţi bloggeri militari. Grupul Cyber Front Z, care se prezintă pe reţelele sociale drept „soldaţii informaţiei Rusiei”, a spus că închiriase localul pentru seara de duminică.Potrivit anchetatorilor, dispozitivul exploziv fusese ascuns într-o statuetă de ipsos care i-a fost oferită în dar bloggerului militar de una dintre participantele la evenimentul desfăşurat într-o cafenea din Sankt-Petersburg, local ce îi aparţine patronului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.Forţele de securitate ruse au identificat-o pe Daria Trepova ca fiind persoana care i-a înmânat statueta lui Tatarski cu câteva minute înainte de explozie. Trepova a fost deja vizată de autorităţile ruse în februarie 2022, când a fost condamnată la 10 zile de arest administrativ pentru o acţiune neautorizată împotriva invaziei rusești din Ucraina.Numărul persoanelor rănite în explozia cu bombă care l-a ucis duminică pe vloggerul Vladlen Tatarski la Sankt Petersburg a crescut la 32, potrivit Reuters, care citează agenția de presă rusească RIA. RIA a anunțat, luni, că 10 dintre persoane se aflau în stare gravă.