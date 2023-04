7 moduri de a stimula funcțiile creierului și a avea o memorie excelentă la orice vârstă

10:40

Reprezentanții IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au avut astăzi o întrevedere cu reprezentanți din cadrul University Hospital Linkoping și Centre for Teaching and Research in Disaster Medicine and Traumatology (KMC) din Suedia. Scopul vizitei a fost familiarizarea cu activitatea serviciilor medicale de urgență din ambele țări, în vederea inițierii unei colaborări eficiente […]