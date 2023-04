Mașini blocate în nordul țării. Circulație sistată, inclusiv la frontieră

19:00

După jocul dezamăgitor cu Insulele Feroe, naționala de fotbal a Republicii Moldova s-a revanșat în fața Cehiei. Partida de la Chișinău s-a încheiat nedecis, scor 0-0, transmite IPN. Tricolorii și-au creat ocazii clare de gol și au acumulat al doilea punct în preliminariile Campionatului European din 2024. Selecționerul Sergiu Cleșcenco... The post Naționala Moldovei a remizat cu Cehia appeared first on Portal de știri.