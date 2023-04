Secretarul de stat in ministerul Energiei: „Pe parcursul anului 2022, tara noastra a avut cel mai mare progres in implimentarea reformelor, legilor in domeniul energetic” - VIDEO

Secretarul de stat in ministerul Energiei: „Pe parcursul anului 2022, tara noastra a avut cel mai mare progres in implimentarea reformelor, legilor in domeniul energetic” - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md