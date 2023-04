VIDEO/ Mihai Popșoi: Clanurile din justiție și-au dat seama că pornirea noastră de a reforma sistemul este una serioasă și de aceea încearcă să saboteze, dar nu le va reuși

22:00

Platforma Demnitate și Adevăr va participa la alegerile locale din toamnă. Actualmente partidul are 30 de primari, dar își dorește să crească numarul aleșilor locali. Reprezentanții Platformei au inițiat un proces de consultare cu alte partide extraparlamentare „în vederea unei construcții electorale în jurul Platformei DA pentru identificarea unui candidat la funcția de primar general […] Articolul VIDEO/ Liviu Vovc: Dacă PAS ar avea curajul să iasă public și să spună: „Da, am greșit, am pus miza pe persoane cu lipsă de integritate”, cred că s-ar putea de restartat această reformă apare prima dată în Vocea Basarabiei.