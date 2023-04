Planul acțiunilor culturale ale Direcției сultură pentru luna aprilie 2023

15:50

De Ziua eliberării Bălțiului de sub ocupația fascistă, Primarul municipiului Nicolai Grigorșin, în comun cu echipa sa, a felicitat veteranii de război și persoanele afiliate acestora. „Cu prilejul aniversării a 79 de ani de la eliberarea orașului Bălți de sub ocupația fascistă, am felicitat veteranii de război și persoanele afiliate acestora. „Le-am adus în... Read More →