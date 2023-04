Krasnoselski, dezamăgit că FBI nu vine în Transnistria să investigheze presupusul „atentat terorist”

13:50

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că „în premieră, țara noastră nu va oferi bani pentru televiziunea interstatală MIR”. Reprezentantul Guvernului a adăugat că „Republica Moldova, din banii contribuabililor, va oferi zero lei pentru propagandă și dezinformare”. „Vreau să fac un anunț important: Republica Moldova, din banii contribuabililor, va oferi zero lei pentru […] The post „Zero lei pentru propagandă”. Guvernul explică de ce a refuzat să plătească pentru televiziunea interstatală MIR appeared first on NewsMaker.