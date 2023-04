Tauber anunță un nou protest cu „zeci de mii de participanți”, dar peste o lună: „Asta dacă până atunci Sandu, Recean și Grosu nu pleacă benevol”

12:10

Pe 4 aprilie, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) declară că au fost efectuate percheziții la fondatorul „Bismobil Kitchen”, după eliberarea acestuia din arest preventiv. „Ar fi exercitat presiuni asupra martorilor și ingerință în desfășurarea urmăririi penale”, comunică procurorii. Acțiunea de urmărire penală a avut loc pe 3 aprilie, după schimbarea măsurii arestului preventiv […] The post Percheziții la fondatorul „Bismobil Kitchen”: Ar fi cerut martorilor să distrugă probele din dosarul în care este vizat appeared first on NewsMaker.