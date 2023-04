Centrul Republican al Voluntarilor te invită să te alături pe 30 aprilie „Zilei Faptelor Bune”

11:15

Participanții proiectului On The Map au avut parte nu doar de călătoriile despre care ați citit anterior, ci și de cinci workshopuri livrate de cinci specialiști în domeniul pe care l-au prezentat. Timp de 12 ore însumate, în urma celor două zile de lucru, participanții au avut posibilitatea să interacționeze cu aceștia și să-și îmbogățească simțitor cunoștințele.