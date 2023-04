Cadavrul unui bărbat a fost depistat în lacul Valea Morilor. Ce le-a spus tatăl victimei oamenilor legii?

10:50

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 4 aprilie încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus în perioada aprilie–iulie 2023. Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a ținut să sublinieze că este activitate care are loc în mod tradițional de două ori pe an și nu are legătură cu războiul din Ucraina. Potrivit […]