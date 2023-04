FOTOGRAFIA ZILEI: Acesta este eroul meu!

15:40

Termenul „tort" este de origine vikingă, derivat din cuvântul nordic „kaka". Primele deserturi sub formă de prăjituri au fost foarte diferite de ceea ce consumăm astăzi. Interesant este că abilitățile de coacere au fost identificate în Egiptul antic, pentru început, unde prăjiturile aveau aspect asemănător cu al pâinii. Ce aveau în plus era un îndulcitor: […]