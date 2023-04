Donald Trump a fost arestat în New York

18:30

Dupa scandalul Qatargate, care a implicat grupul socialist-democrat, o alta ancheta judiciara ar putea zgudui politica europeana, cu un an inainte de alegerile pentru reinnoirea Parlamentului UE. In aceasta dimineata, agenti ai politiei belgiene si germane au facut o perchezitie la sediul Partidului Popular European, care este situat in rue du Commerce din Bruxelles, confiscand …