Apel pentru organizarea pe 8 aprilie a unei clăci republicane pentru curățenie

09:40

Începând de luni, părinții pot depune online actele pentru înscrierea copiilor în clasa I pe platforma escoala.chisinau.md. Procedura de înscriere se va desfășura în două etape, iar prima va avea loc în perioada 3 aprilie-26 mai, transmite IPN. În primă etapă sunt depuse, completate și validate cererile și actele pentru... The post De luni, începe înscrierea în clasa I appeared first on Portal de știri.