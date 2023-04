Avertizare cod galben de condiții complicate ale vremii

22:10

Energocom a semnat un contract pe șase luni cu MGRES, centrala termoelectrică Moldovenească din regiunea transnistreană, pentru livrarea energiei electrice la prețul de 66 dolari/MWh, cu 7 dolari mai puțin decât în ultimele patru luni, transmite IPN. Urmează să fie achiziționate de la MGRES aproximativ 282 de mii MWh lunar,... The post Energocom a semnat pe jumătate de an cu MGRES appeared first on Portal de știri.