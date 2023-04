Își scot la vânzare hainele în scop caritabil: Alina Andriuța, Olga Stegărescu și Diana Rimis te așteapă la târg

22:30

Deputații PAS au adoptat în prima lectură controversatul pachet de legi privind Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a generat discuții în societate. Opoziția și reprezentanții societății civile consideră că inițiativele ar oferi SIS mai multe instrumente de ingerință în viața privată, fără a prevedea mecanisme de control eficiente.Experții spun că aceste proiecte sunt ... Pachetul de legi privind activitatea SIS, votat în prima lectură – Deputatul Lilian Carp: Proiectele nu vor permite abuzuri, vom ține cont de opinia Comisiei de la Veneția