Mai mulți membri ai Organizației Teritoriale a PSRM din Ocnița îi cer fostei socialiste Irina Lozovan să depună mandatul de deputată

Două femei au fost arestate în Iran după ce au fost atacate de un bărbat care le-a turnat o găleată cu iaurt pe păr, pentru că nu și-au acoperit capetele în public. Agresorul a fost și el arestat, scrie BBC, citat de Digi24.ro. Watch: Citizens in the city of Shandiz in Iran's northeast grapple with […]