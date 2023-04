Femeile însărcinate vor putea lucra și primi indemnizație concomitent. Cum va fi calculată alocația

12:30

Moldindconbank a participat la evenimentul de caritate «Maker Art not War», organizată pe 31 martie 2023 de Hospices of Hope Moldova, sprijinindu-l financiar, în calitate de sponsor general. Mijloacele financiare colectate vor fi direcționate către oamenii din Ucraina, nevoiți să se refugieze din calea războiului. «Al doilea an la rând, Moldindconbank susține activitatea Hospices of Hope Moldova, iar participarea la acest eveniment are o importanță deosebită pentru mine, deoarece am posibilitatea să susțin pamântul drag […]