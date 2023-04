Reprezentantul Curții de Conturi participă la programul de stagiere al Curții de Conturi Europene

10:00

Șeful statului susține că Republica Moldova are prieteni adevărați, care ne sunt alături necondiționat: „Ieri, la București, am participat la o reuniune trilaterală cu Președintele României, Klaus Iohannis, și cu Cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz. Datorită sprijinului României și Germaniei am reușit să trecem mai ușor peste greutățile iernii – am asigurat țara cu […]