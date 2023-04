Guvernul ar putea revizui gradele de vulnerabilitate pentru perioada rece a anului – Ce schimbare a intervenit

18:00

Starea de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova a fost prelungită cu 60 de zile, începând cu data de 5 aprilie. Un PROIECT de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 61 de deputați. Potrivit Premierului Dorin Recean, prelungirea stării de urgență este necesară în contextul mai multor riscuri și amenințări existente, printre care provocările ... Și de Paști, Republica Moldova se va afla în stare de urgență