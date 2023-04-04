(VIDEO) GUVERNUL A RESPINS DIN NOU INIȚIAȚIVA OPOZIȚIEI DE PRELUNGIRE A ACTIVITĂȚII PE BAZA PATENTEI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2025

Infotag, 4 aprilie 2023 15:30

(VIDEO) GUVERNUL A RESPINS DIN NOU INIȚIAȚIVA OPOZIȚIEI DE PRELUNGIRE A ACTIVITĂȚII PE BAZA PATENTEI PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2025

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