Din aprilie cetățenii nu vor mai beneficia de compensații la căldură – Explicația ministrului Buzu

17:40

Olga Roşca a fost numită în funcţia de consilieră a Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru afaceri externe și comunicare strategică. Conform decretului semnat de șefa statului, consiliera își va începe mandatul din data de 3 aprilie. Din aprilie 2022, Olga Roșca a deținut funcția de șefă a cabinetului viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe și integrării europene, Nicu ... Cine este noua consilieră a Maiei Sandu pentru afaceri externe și comunicare strategică