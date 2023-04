VIDEO Recean cere ministrei Infrastructurii să țină sub control situația la Aeroport. Când nu mai plătim 9 euro?

08:50

Zi istorică în Statele Unite. Fostul președinte Donald Trump va merge în fața Curții Supreme din New York, unde judecătorul îi va prezenta acuzațiile în dosarul privind plata de 130 de mii de dolari făcută în 2016 către actrița porno Stormy Daniels. Presa americană a scris că investigația anchetatorilor a dus la formularea a peste […] Articolul Zi istorică în SUA: Trump se predă la New York şi va fi pus oficial sub acuzare pentru mai mult de 30 de infracţiuni apare prima dată în Realitatea.md.