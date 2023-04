Șoferul care a provocat accidentul pe viaduct, în urma căruia o femeie a rămas fără ambele picioare, riscă ani grei de închisoare

22:50

Fostul deputat PDM, și ex ministru al Culturii, Monica Babuc, a devenit oficial, șefu Instututului Cultural Român (ICR) Chișinău, în urma unui vot favorabil, primit în ședința comisiilor pentru cultură și politică externă din Senat, transmite Libertatea. Babuc a primit 13 voturi „pentru" și 5 voturi „împotrivă". Oficial, propunerea ca Monica Babuc să preia conducerea ...