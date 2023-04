VIDEO Rezultatul auditului datoriei Moldovagaz rămâne necunoscut. Companiile străine, contractate de stat, nu și-au primit banii

09:20

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, originar din Ceadâr-Lunga, a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru descărcarea și distribuirea imaginilor fotografice și video cu pornografie infantilă. Informația a fost confirmată, pe 3 aprilie, de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul „Sud". Potrivit acuzării, învinuitul a păstrat pe […]