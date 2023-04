Artemis II: NASA desemnează prima astronaută şi primul astronaut de culoare în cadrul unei misiuni selenare

16:00

„Din 2021 până în prezent, toate modificările pe sistemul de pensie au dus la creșterea atât a pensiei minime, cât și a pensiei medii, așa încât noi am protejat puterea de cumpărare a pensionarilor. Spre exemplu: la începutul acestui an, pensia minimă a crescut cu 92% cumulativ, în 2021-2022, de la 1112 lei la aproximativ 2000 lei. La 1 aprilie curent ea va crește cu încă 15%, ca indexare.” Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul unui podcast ZdC, și vine în contextul nemulțumirilor exprimate de societate, cu privire indexarea pensiei cu doar 15%, din 1 aprilie. Mai mult, oficialul susține că „fiecare persoană are responsabilitatea individuală să contribuie, să muncească”, pentru a avea o pensie decentă.