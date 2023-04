Conflictul transnistrean, discutat cu reprezentanți UE la Chișinău

14:10

Update: Pe scurt, ce spune Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) despre ultimele evoluții în legătură cu Ucraina din ultima zi: New: Russian, Ukrainian, and Western sources observed that the Russian winter offensive has failed to achieve the Kremlin’s goals of seizing all of Donetsk and Luhansk oblasts by March 31. Our latest: https://t.co/5A4xcPwA1e pic.twitter.com/BYM2RuMjYo — ISW (@TheStudyofWar) April […] Articolul Război în Ucraina, ziua 403. ISW: Ofensiva rusă de iarnă nu a reușit să atingă obiectivele Kremlinului apare prima dată în Vocea Basarabiei.