Înscrierea în clasa I: Peste 2200 de cereri depuse în primele ore. În ce ordine vor fi examinate solicitările?

15:30

Armenia spune că nu-l va aresta pe Vladimir Putin dacă acesta le va vizita țara. Anterior, Armenia a ratificat Statutul de la Roma. Ratificarea Statutului înseamnă că Putin nu poate intra oficial pe teritoriul armean, deoarece autoritățile vor fi obligate să îl rețină. Acum, autoritățile armene declară că „nu au o astfel intenție sau dorință" de a-l […]