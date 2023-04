Igor Munteanu: Reputația actualului guvern ar putea fi compromisă dacă statul nu va avea un plan bine stabilit cum să gestioneze mai departe infrastructura aeroportuară.

10:00

Fostul premier Vlad Filat spune că în această iarnă pe malul drept al Nistrului a avut loc o criză umanitară pentru că prețul gazului a sărăcit enorm populația. Acesta a declarat într-o emisiune la VoceaBasarabiei că domeniul energetic, în mod special, achiziția de gaze naturale, „a fost gestionat foarte prost" de către fostul vicepremier Spînu.