Ce pedeapsă cer procurorii pentru Gheorghe Begu care a lăsat-o pe Marcela Paladi fără ambele picioare

15:10

Primăvara cu temperaturi generoase și mult soare mai are de așteptat, or, în prima decadă de aprilie se mai prevede frig și precipitații sub formă de ploi şi lapoviţă, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Săptămâna începe cu vreme închisă, iar noaptea se mai mențin valori termice în jur de zero …