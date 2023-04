(VIDEO) Cum poate fi stabilită paternitatea. Care sunt pașii de urmat

14:20

Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că la pus sub acuzare pe vicarul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (BOU), o aripă istorică aliniată cu Rusia. Mai exact, Mitropolitul Pavel este suspectat în temeiul a două articole din Codul penal – privind incitarea la ură inter-religioasă și justificarea agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Potrivit anchetei, fața bisericească a insultat […] The post (FOTO/VIDEO) Serviciul de Securitate al Ucrainei a publicat o înregistrare a conversației Mitropolitului Pavel cu militari ruși, despre ocuparea Hersonului appeared first on NewsMaker.