O persoană rămâne internată după accidentul cu implicarea unui troleibuz pe str. Muncești

Secția Radiologie din IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni a fost recent renovată și dotată cu echipament medical performant în cadrul Proiectului "Sprijin financiar în achiziționarea Sistemului Radiologic Digital pentru IMSP CS Nisporeni" finanțat de Consiliul Județean Timiș și Consiliul Raional Nisporeni. Consiliul Județean Timiș a donat 450.000 de lei românești...