Lovitura de stat de la Iași: încercarea Rusiei și a preoțimii ortodoxe de a rupe Mica Unire. Bătălia din 3 aprilie 1866 s-a încheiat cu sute de morți, iar Mitropolitul pucist a fugit îmbrăcat în haine femeiești. Ion Creangă l-a ascuns într-un poloboc

08:40

„Am intrat într-un an nou după un alt an de crize dureroase. Bugetul avea o conotație socială foarte pronunțată. Avem o potențială creștere economică în acest an de 2%, la o inflație de 14% asta nu este suficient”, a declarat Veronica Sirețeanu, ministra Finanțelor din R. Moldova, pentru Vocea Basarabiei. O creștere economică de 2% …