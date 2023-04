Vicepreședintele raionului Orhei, despre programul național „Satul european”: Am fost dezamăgiți. Nu am primit niciun ajutor

Partidul Șor se arată dezamăgit de Programul național de dezvoltare locală „Satul european”, lansat anul trecut de guvernarea PAS. Potrivit Vicepreședintelui raionului Orhei, Tatiana Platon, toate comunele au depus propuneri de proiecte, însă nu au primit niciun ajutor din partea statului. „Am fost bucuroși când am fost anunțați despre proiectul Satul European. Mizam că peste […] Post-ul Vicepreședintele raionului Orhei, despre programul național „Satul european”: Am fost dezamăgiți. Nu am primit niciun ajutor apare prima dată în Provincial.

