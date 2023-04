Recomandări #diez. Evenimente frumoase pentru un început bun de săptămână, 3 aprilie

13:45

The Wings Academy este prima academie din Republica Moldova care are drept scop motivarea, susținerea și ghidarea tinerilor care își doresc o carieră în aviație. Deși este o echipă tânără, The Wings Academy are în componența sa însoțitori de bord care fac parte din diverse companii aeriene atât naționale, cât și internaționale. În continuare, vă invităm să urmăriți evoluția academiei de la fondare și până în prezent.