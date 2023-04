Daniil Medvedev campion la Miami Open -Victorie clară în fața lui Jannik Sinner

21:20

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare este instituția cu aproape cele mai multe angajamente pe care ar trebui să le realizeze în parcursul de stat candidat al Moldovei la UE. Ministrul, Vladimir Bolea spune că până la sfârșitul acestui an, ministerul își propune să transpună în legislația națională 70 de acte ale Uniunii Europene. Este vorba ... Ministrul Bolea: În acest an, 70 de acte UE din domeniul agroalimentar vor fi transpuse în legislația națională – Ce spun experții