Korsun: Va rezista Bahmutul în caz de încercuire? Istoria „buzunarelor” de la Demiansk și Cerkasi

Cunoscutul blogger militar rus Vladlen Tatarski a fost ucis duminică într-o explozie într-o cafenea din Sankt Petersburg, au informat agențiile de presă ruse, care citează surse spunând că a fost cauzată de un dispozitiv exploziv, relatează Reuters. Cel puțin 15 persoane ar fi fost rănite în explozia de la cafenea, potrivit BBC, citat de hotnews. It’s claimed that Vladlen Tatarsky, one of the most known Russian military propagandist is dead. In St. Petersburg, Russia, an explosion has just occur...