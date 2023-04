„Crimele să fie pedepsite”. Moldova spune „da” creării Tribunalului care va investiga acțiunile Rusiei în Ucraina

14:40

Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui Belarusului Alexandr Lukașenko. Mai exact Moscova s-a referit la propunerea liderului belarus de a declara „un armistițiu imediat" și așezarea „la masa negocierilor fără condiții prealabile". Rusia consideră „operațiunea militară din Ucraina – singurul mijloc de a atinge obiectivele" și menționează că la acest subiect vor discuta Putin și Lukașenko