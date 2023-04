Polonia s-ar implica la lărgirea infrastructurii forţelor nucleare NATO

10:40

Poliţia din New York a intrat „în alertă maximă” înaintea înfăţişării de marţi în faţa instanţei a fostului preşedinte american Donald Trump, acuzat în dosarul unor plăţi neregulamentare făcute unei vedete porno. Puternicul şi supradimensionatul New York Police Department (Departamentul de Poliţie al oraşului New York, NYPD), care numără 36.000 de poliţişti şi 19.000 de […] Articolul Poliţia din New York, în alertă după punerea sub acuzare a lui Trump apare prima dată în SafeNews.