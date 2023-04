În atenția studenților! Astăzi este ultima zi de înscriere la festivalul studențesc de la Timișoara – ISWinT 2023!

17:30

Europa este un continent cu o istorie și o cultură bogată și diversă, care a dat naștere unor personalități remarcabile și influente în diverse domenii de activitate. Fiecare țară europeană în parte are cel puțin o persoană datorită căreia ea este cunoscută în întreaga lume. Cu ajutorul la Google Trend am comparat gradul de popularitate a celor mai cunoscute personalități din majoritatea țărilor europene, iar pe cea mai cunoscută am introdus-o în articolul nostru. Сообщение Care este cea mai cunoscută persoană din Republica Moldova și din alte 28 de țări europene появились сначала на #diez.