FOTO/VIDEO Accident cu implicarea unui troleibuz, în Chișinău. Mai multe persoane au fost rănite 

10:50

În cadrul ședinței din 29 martie,Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a luat act de Raportul privind rezultatele controlului inopinat efectuat la titularul de licență S.A. „Apă-Canal Chișinău”, care a avut loc 3 februarie. Scopul controlului a constat în verificarea activității licenţiate realizate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” în partea […] The post Deconectarea apei la Botanica a fost nejustificată. ANRE a prezentat rezultatele controlului inopinat de la Apă-Canal Chișinău appeared first on NewsMaker.