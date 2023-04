VIDEO: Jannik Sinner a oferit faza anului în tenis -Italianul l-a învins pe Alcaraz și va juca finala contra lui Medvedev la Miami Open

19:20

Consiliul Asociației Forța Fermierilor a avut o a doua ședință de lucru cu prim-ministru Dorin Recean. Membrii Consiliului au atras atenția șefului executivului că de la ultima lor întălnire situația în sectorul agrar s-a agravat în legătură cu prăbușirea cu peste 30 procente a prețurilor la materia primă agricolă , cum ar fi grău, porumb, ...