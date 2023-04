Ucraina aplică noi sancţiuni împotriva Rusiei şi a susţinătorilor acesteia

16:10

Poliţia din New York a intrat ”în alertă maximă” înaintea înfăţişării de marţi în faţa instanţei a fostului preşedinte american Donald Trump, acuzat în dosarul unor plăţi neregulamentare făcute unei vedete porno, relatează AFP, citat de Agerpres. Puternicul şi supradimensionatul New York Police Department (Departamentul de Poliţie al oraşului New York, NYPD), care numără 36 000 de poliţişti şi 19 000 de civili, a ordonat tuturor ofiţerilor şi agenţilor săi să iasă pe străzi de vineri timp de o s...