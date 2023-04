Nicolae Ciucă: Importanța strategică a Regiunii Mării Negre nu mai poate fi ignorată în contextul războiului Rusiei în Ucraina

Importanța strategică a Mării Negre nu mai poate fi ignorată în contextul războiului din Ucraina, iar fără NATO și UE nu poate exista o pace durabilă în regiune, bazată pe valori, a declarat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciucă, la conferința cu tema “Threats and opportunities in the Black Sea area”, eveniment organizat la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).

