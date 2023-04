Fenomen dramatic: Ghețarii se topesc tot mai rapid. Ce spun cercetătorii germani

20:50

O echipă de ingineri specializaţi în Chimie de la Korea Advanced Institute of Science and Technology a dezvoltat o modalitate scalabilă de a folosi bacteriile pentru a transforma CO2 din aer într-un poliester. În lucrarea lor, publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, grupul de experţi descrie tehnica lor şi schiţează performanţele acesteia […] Articolul Cum sunt utilizate bacteriile pentru a transforma dioxidul de carbon din aer în poliester apare prima dată în Realitatea.md.