AUDIO/ Silvia Ursul: Unele specii de păsări au încetat să mai trăiască la noi din cauza degradării agresive a habitatelor

Jurații din Manhattan au votat pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump, care devine astfel primul președinte american din istorie ce va fi judecat. Trump a fost pus sub acuzare după o anchetă privind banii plătiţi starului de film pentru adulți Stormy Daniels în schimbul tăcerii privind o presupusă relaţie, transmite Reuters.